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Μια 15χρονη κοπέλα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, μετά από παράσυρση που σημειώθηκε στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας.

15χρονη παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Περαία

Το ατύχημα έγινε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στο ύψος της Περαίας, την ώρα που η ανήλικη προσπαθούσε να περάσει απέναντι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 38χρονος την παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

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Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με κάταγμα στο κρανίο και στη λεκάνη, σε σταθερή κατάσταση. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.