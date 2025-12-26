Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών από 57χρονο δότη που νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» στην Θεσσαλονίκη.



Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε η λήψη νεφρών και κερατοειδών, χάρη στην απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Advertisement

Advertisement

Σε ανακοίνωσή του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», η διοίκησή του εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού και Καρδιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου, της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.

«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ