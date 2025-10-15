Διοργανώθηκε από την Ρίτα Κατσαούνη υπό την αιγίδα της Ελληνογαλλικής Ακαδημίας Πολιτιστικής Διπλωματίας, με στόχο την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων Αυτιστικού Ατόμου της Μονάδας «Ελπίδα».

Προσκεκλημένοι, απ’ τον χώρο της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών, της μόδας και του «επιχειρείν», έδωσαν ηχηρό παρόν, επισφραγίζοντας την διαχρονικότητα των ελληνικών αξιών : ουμανισμός, ενσυναίσθηση, φιλανθρωπία, συνέργειες.

«Για τον άνθρωπο μπορούμε»!!!

Να κάνουμε την Ελλάδα … μόδα!!!

Το συμβούλιο του συλλόγου φίλων του αυτιστικού ατόμου της μονάδας Ελπίδα

«Η μόδα είναι ένας ακόμη δίαυλος επικοινωνίας, και δικός μας στόχος είναι να συνδέσουμε την Ελλάδα με τη Γαλλία, το Παρίσι με τη Θεσσαλονίκη απόψε, και να επικοινωνήσουμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, δημιουργούν και μεταδίδουν την Ελληνικότητα, δια μέσου της τέχνης τους, παντού στον κόσμο» σύμφωνα με την Πρόεδρο της Ελληνογαλλικής Ακαδημίας Πολιτιστικής Διπλωματίας, δικηγόρο Γεωργία Κούβελα Πικέ, που μάλιστα, έδωσε την είδηση ότι μετά το εμβληματικό Dinner Gala Defile στο Παρίσι, προεργάζεται την συνέχειά του, για την ενίσχυση του Θεάτρου Ελληνικών Χορών και της συλλογής αυθεντικών κοστουμιών Δόρας Στράτου, το 2026, στο Μονακό.

Η Επίδειξη

Ο Ελληνογάλλος δημιουργός Λευτέρης Δότσιος, πλαισιωμένος απ’ τα μοντέλα που λάνσαραν, τις νέες του προτάσεις, κατέπληξε με την φινέτσα, την κομψότητα, τις λιτές γραμμές και το στυλ, τους παρισταμένους, που «έντυσαν» με τη δική τους σειρά την πασαρέλα, με το πηγαίο χειροκρότημά τους, αποθεώνοντάς τον.

“Τα ρούχα είναι φτιαγμένα επί το πλείστον από κασμίρ, που λατρεύω, στις αποχρώσεις του μαύρου και του γκρι, ρούχα διαχρονικά, που μπορούν να υποστηρίξουν κάθε περίσταση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο σχεδιαστής Λευτέρης Δότσιος που απ’ όλα τα μέρη του κόσμου (Αγγλία, Ελβετία, Αμερική, Σουηδία και φυσικά Ελλάδα), κατακλύζουν το showroom του, που με μεράκι δημιούργησε στη Μονμάρτη.

O Λευτέρης Δότσιος με τα μοντέλα

Οι Χορηγοί

«Η χορηγία είναι ύψιστη αξία για τον άνθρωπο», ανέφερε ευχαριστώντας για την αθρόα προσέλευση τους Θεσσαλονικιούς κι Αθηναίους επιχειρηματίες (Χρυσός Χορηγός: Mega Guard Security της Ρούλας Ταχταρίδου, Απολλώνια Πολιτεία της γενναιόδωρης Αγγελικής Χόντου, Access της γνωστής Θεσσαλονικιάς Κατερίνας Κίτσου, την οφθαλμίατρο Dr. Ειρήνη Γεωργιάδου καθώς επίσης και την Μάγδα και Έλενα Μελιτοπούλου των Μπαχαρικών Ινδία που στηρίζουν το έργο της Ελπίδας.

Ανεκτίμητη προσφορά από την Gassi Holidays, απ’ την Artshop Σοφία Γαΐτάνη, από την VS Luxury Group, την Amyntas Winery και την Telerin Ντονόπουλος, όπως και εξαιρετικά δώρα από την Best For, καθώς επίσης και γλύκες δημιουργίες από την Πέπη Μπέζα.

Λένα Δάρα Λία Ταρλατζίδου Νίκη Ζώτου Λιλη Εμανουήλ Ειρήνη Γεωργιάδου

Τα μοντέλα επιμελήθηκαν οι Beauty Nash και το makeup η Ράνια Μπουντούρη.), που τους ευχαριστούμε καθώς στήριξαν το όλο εγχείρημα, αλλά και την συνεργάτιδα της Ελληνογαλλικής Ακαδημίας Πολιτιστικής Διπλωματίας στη Θεσσαλονίκη, Ρίτα Κατσαούνη, που δημιούργησε με μεγαλείο ψυχής, μια ακόμη εκδήλωση-πολιτιστικό αποτύπωμα.

O Λευτέρης Δότσιος , η Ρίτα Κατσαούνη , η Γεωργία Κούβελα και ο Κωνσταντίνος Παγίδας με τα μοντέλα

«Μια πασαρέλα ζωής που δίνει ελπίδα στην «Ελπίδα», όπως την χαρακτήρισε.»

Ακολούθως, απενεμήθη απ’ την Πρόεδρο της Ελληνογαλλικής Ακαδημίας Πολιτιστικής Διπλωματίας, Γεωργία Κούβελα-Πικέ, τιμητική διάκριση για την αέναη προσφορά του στον πλησίον, στον ιδιοκτήτη της Δερματολογικής Κλινικής Derma Act, Δρ. Κωνσταντίνο Παγίδα, που εξήρε το «μεγαλείο του Ομογενειακού Ελληνισμού όπου Γης», και εισαγωγικά συγκίνησε το ακροατήριο καταθέτοντας την προσωπική του μαρτυρία ζώντας ως πολίτης του κόσμου εκτός Μητροπολιτικού κέντρου:

«Είναι δύσκολο να ζεις μακριά απ’ τον τόπο σου, είναι σκληρό να ξυπνάς και να μην μιλάς Ελληνικά, να μην βλέπεις τους γονείς σου να μεγαλώνουν.»

Γεωργία Κούβελα Κωνσταντίνος Παγίδας

Την βραδιά πλαισίωσαν μουσικά τους ο Κώστας Παπαδόπουλος και η Ελευθερία Μυτιλιού, ενώ ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η άνοδος στη σκηνή, της πολυτάλαντης Αναστασίας Βαλαβανίδη που παρά το νεαρό της ηλικίας της ήδη έχει αποσπάσει σωρεία διακρίσεων για την πορεία της στη μουσική και το τραγούδι, την υποκριτική, και τη φιλανθρωπική της δράση.

Αναστασία Βαλαβανίδη