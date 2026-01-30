Στις φλόγες τυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (30/1) αστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο στην ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο ύψος των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10:15 στο πίσω μέρος του λεωφορείου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που την προκάλεσαν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική για την κατάσβεση, ενώ όλοι οι επιβάτες βγήκαν με ασφάλεια και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

