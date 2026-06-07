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Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε, κινούμενο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης, προσέκρουσε σε προστατευτικό στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα.

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Από τη σύγκρουση ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί προανάκριση.

Επίσης, ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του στο 37,5 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Πολυγύρου – Θεσσαλονίκης στη Χαλκιδική όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της.

Το δυστύχημα συνέβη χτες βράδυ περίπου στις 20:00. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ