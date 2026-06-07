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Πρόστιμα συνολικού ύψους 270.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 55χρονο στη Θεσσαλονίκη για εγκατάλειψη γάτας με 8 γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 55χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ: Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον άνδρα και του πέρασαν χειροπέδες. Στη συνέχεια του βεβαιώθηκαν πρόστιμα για κακοποίηση ζώου ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γάτα που εγκατέλειψε, δηλαδή συνολικά 270.000 ευρώ. Επιπλέον του βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.

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