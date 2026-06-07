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Πέθανε, σύμφωνα με ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης, 59χρονος εργαζόμενος του τομέα Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης ο οποίος είχε σώσει άστεγο που κοιμόταν σε κάδο και βρέθηκε σε απορριματοφόρο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του Thestival και του Voria, που επικαλούνται τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Κώστα Φουντούκη, επρόκειτο για τον συμβασιούχο Θεόδωρο Καρακόττα πρόγραμμα ΔΥΠΑ, που είχε βρεθεί στην εντατική του Παπανικολάου λόγω πολλαπλών εμφραγμάτων πριν δύο εβδομάδες.

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Τη ζωή του άστεγου είχαν σώσει ο Θεόδωρος Καρακόττας και ο Αναστάσιος Μασκουλίδης.