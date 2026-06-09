Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη όταν οδηγός αντίκρισε κάτω από το καπό του αυτοκινήτου του ένα τεράστιο φίδι.
Ο οδηγός βάζοντας μπροστά το αυτοκίνητο για να ξεκινήσει, αντιλήφθηκε την παρουσία του ερπετού το οποίο και απομάκρυνε με ειδική λαβίδα. Το ερπετό απομακρύνθηκε προσεκτικά χωρίς να τραυματιστεί, πριν αφεθεί ελεύθερο σε κατάλληλο σημείο.
Το βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια από χρήστες που σχολίασαν με έκπληξη τον ασυνήθιστο επισκέπτη μέσα στο όχημα.
Δείτε το βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok.
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