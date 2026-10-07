Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια 13χρονη σε αθλητικές εγκαταστάσεις στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, με την Αστυνομία να ταυτοποιεί συνολικά οκτώ ανήλικα, επτά κοπέλες κι ένα αγόρι, για εμπλοκή στην υπόθεση.

Το περιστατικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, σημειώθηκε το μεσημέρι της 18ης Σεπτεμβρίου 2026, ενώ αφορμή φαίνεται πως στάθηκαν προσωπικές διαφορές που είχε η 13χρονη με μία από τις εμπλεκόμενες.

Advertisement

Advertisement

Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι μία από τις ανήλικες φέρεται να οδήγησε την 13χρονη σε χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπου βρίσκονταν οι υπόλοιποι έφηβοι. Εκεί, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, της επιτέθηκαν και της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ κατέγραφαν την επίθεση με κινητό τηλέφωνο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, το αγόρι φέρεται να εμπόδισε την 13χρονη να αποχωρήσει, απειλώντας την για τη ζωή της.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων – Μενεμένης ταυτοποιήθηκαν συνολικά οκτώ ανήλικοι- πέντε ηλικίας 13 ετών κι άλλοι τρεις από 12 έως 16 ετών, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, απειλή και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, δύο από τους εμπλεκόμενους είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ