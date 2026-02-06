Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον ίδιο του τον πατέρα φέρεται να έπεσε ένας 17χρονος με αναπηρία, μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένει με την οικογένειά του, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης, λίγο πριν ο ανήλικος αναχωρήσει για το σχολείο μαζί με τη 16χρονη αδελφή του. Η επίθεση καταγγέλθηκε από την αδελφή του, η οποία τον συνόδευε, όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο 17χρονος παραπονέθηκε για έντονους πόνους στο πρόσωπο και στο αυτί, σημεία στα οποία είχε δεχθεί τα χτυπήματα.

Η 16χρονη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα της και της περιέγραψε όσα είχε δει να εκτυλίσσονται, με αποτέλεσμα η τελευταία να προχωρήσει σε καταγγελία του συζύγου της στην αστυνομία.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου και το πρωί της επόμενης ημέρας οδηγήθηκε, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Πρώτη κατέθεσε, ανωμοτί, η 16χρονη, η οποία βρισκόταν παρούσα όταν ο πατέρας της ξυλοκόπησε τον αδελφό της. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, αφορμή για το περιστατικό αποτέλεσε το γεγονός ότι ο αδελφός της άργησε να ξυπνήσει, γεγονός που προκάλεσε την έκρηξη του πατέρα τους.

«Είναι ο μπαμπάς μου και ξέρω γιατί κατηγορείται. Η μαμά μου είχε ξυπνήσει τον αδελφό μου πριν φύγει για τη δουλειά, αλλά τον ξαναπήρε ο ύπνος. Όταν σηκώθηκε και πήγε στην κουζίνα, ο μπαμπάς μου άρχισε να τον βρίζει πάρα πολύ άσχημα, με χυδαίες εκφράσεις. Όση ώρα τον έβριζε, τον χτυπούσε ταυτόχρονα με χαστούκια στο πρόσωπο. Ήμουν μπροστά σε όλο το περιστατικό, τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές. Ο αδελφός μου ζητούσε συγγνώμη από τον φόβο του και εγώ έτρεμα», κατέθεσε η ανήλικη.

«Όλο αυτό έγινε επειδή πήρε ο ύπνος τον αδελφό μου. Τον απειλούσε και του έλεγε “πρόσεχε μάγκα μου”. Όταν φύγαμε για το σχολείο, πήρα τη μαμά μου τηλέφωνο και της είπα τι έγινε. Ο αδελφός μου πονούσε πολύ στο αυτί, τον πήγαμε στο νοσοκομείο και θα παρακολουθείται για 48 ώρες. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία και ο μπαμπάς συνελήφθη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 16χρονης, επρόκειτο για την πρώτη φορά που ο πατέρας της άσκησε σωματική βία σε βάρος του αδελφού της. Ωστόσο, κατήγγειλε ότι σχεδόν σε καθημερινή βάση σημειώνονται λεκτικοί καβγάδες, τους οποίους προκαλεί ο κατηγορούμενος.

«Τρόμαξα πάρα πολύ από όσα έγιναν. Ο αδελφός μου είναι 17 ετών και έχει αναπηρία. Ο πατέρας μας βρίζει συνέχεια και μας χαρακτηρίζει», είπε.

Ως μάρτυρας κατέθεσε και η μητέρα του θύματος, η οποία εξήγησε ότι απουσίαζε από το σπίτι, καθώς είχε μεταβεί στην εργασία της.

«Ο σύζυγός μου είναι άνεργος και ίσως τον επηρεάζει αυτό, καθώς είναι πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, τα περιστατικά λεκτικής βίας. Όταν με κάλεσε η κόρη μου, μου ανέφερε ότι έβριζε τον αδελφό της επειδή άργησε να ξυπνήσει για να τον τρίψει. Στη συνέχεια του επιτέθηκε, χτυπώντας τον στο πρόσωπο», κατέθεσε, μεταξύ άλλων.

Ο κατηγορούμενος αναγνώρισε την επίθεση σε βάρος του γιου του, ισχυριζόμενος όμως ότι το χτύπημα περιορίστηκε σε μία φορά στο πρόσωπο, σε αντίθεση με όσα ανέφερε η κόρη του, και εξέφρασε τη μεταμέλειά του.

«Ήταν η κακιά στιγμή. Δεν έχω σηκώσει ποτέ χέρι στα παιδιά μου. Μετάνιωσα εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν του ζήτησα συγγνώμη και δεν τον αγκάλιασα, γιατί έπρεπε να προλάβουν το αστικό λεωφορείο για το σχολείο. Είχα σκοπό να τους μιλήσω το μεσημέρι και να ζητήσω συγγνώμη, αλλά με κατήγγειλαν στην αστυνομία. Όλη την ημέρα αναρωτιόμουν και έλεγα “τι έκανα;”. Θα μπορούσα να χτυπήσω κάποιον γείτονα, αλλά όχι τα παιδιά μου», ισχυρίστηκε.

Μετά την απολογία του κατηγορούμενου, το δικαστήριο διέκοψε για να προσκομιστεί η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα φωτίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον τραυματισμό του 17χρονου. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κράτηση.

