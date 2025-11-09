Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι εξονυχιστικοί έλεγχοι της ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Αστυνομίας σε οικισμούς Ρομά. Στόχος της ομάδας που άρχισε τις περιπολίες σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα – και σταδιακά προβλέπεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας – είναι η ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και η πρόληψη παραβατικότητας.

Για δεύτερη μέρα σήμερα, από τις 10 το πρωί έχουν αρχίσει οι περιπολίες και οι έλεγχοι εγγράφων και οχημάτων εντός του οικισμού Αγία Σοφία στα Διαβατά από πάνοπλους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Η δεύτερη μέρα έχει ως στόχο σύμφωνα με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό τον εντοπισμό ανήλικων οδηγών προκειμένου να ενημερώσουν τόσο τους ίδιους όσο και τους γονείς τους για τις συνέπειες του νόμου, ώστε να μην οδηγούν.

Για τον συγκεκριμένο οικισμό με τους 2.500 κατοίκους, που πριν λίγες μέρες ήταν χώρος άβατος για τους αστυνομικούς, πραγματοποιούνται περιπολίες ανά μισή ώρα καθ’ όλο το 24ωρο από 31 αστυνομικούς σε πλήρη ανάπτυξη. Έλεγχοι πραγματοποιούνται και εκτός του οικισμού.