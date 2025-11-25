Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι τέσσερις κατηγορούμενοι που διώκονται ως μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές, κυρίως σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνολική τους λεία προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ.

Τη δράση τους αποκάλυψε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος. Συνολικά βαρύνονται με 19 κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, που έγιναν τους τελευταίους 5 μήνες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πέλλα και Κιλκίς.

Οι κατηγορούμενοι (δύο Έλληνες και δύο Αλβανοί) -με συγγενικούς ή φιλικούς δεσμούς μεταξύ τους και σχετικό ποινικό παρελθόν- φαίνεται πως επέλεγαν επιχειρήσεις που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και οικισμούς, χρησιμοποιούσαν οχήματα 4×4, ενώ κινούνταν μέσω αγροτικών δρόμων τόσο κατά την προσέγγιση των «στόχων» όσο και κατά τη διαφυγή τους. Επιπλέον, φρόντιζαν να καταστρέφουν κάμερες ασφαλείας που διέθεταν οι επιχειρήσεις και με φορητούς πομποδέκτες παρακολουθούσαν τις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την ίδια δικογραφία, δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», λάμβαναν επιδόματα, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι έπαιζαν χρηματικά ποσά σε διάφορα τυχερά παίγνια.

Εις βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη -μεταξύ άλλων- για διακεκριμένες κλοπές και συμμορία, πράξεις τις οποίες απολογούμενοι φέρεται πως αρνήθηκαν. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας πήραν τον δρόμο για τις φυλακές.