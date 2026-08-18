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Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία και τις φωτογραφίες ενός 23χρονου Αφγανού, έπειτα από εισαγγελική εντολή. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για τον TARAKI Safiullah του Amanullah και της Riza, γεν. 2003, στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή, πώληση και διάθεση ναρκωτικών ουσιών, πράξεις που φέρεται να πραγματοποιούσε κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την πρόκληση χρήσης ναρκωτικών από ανήλικο. Παράλληλα, κατηγορείται και για βιασμό ανηλίκου.

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«Παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388510, 2310-388517, 2310-388518 και 2310-388520 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους ο 23χρονος φέρεται να προσέγγισε, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, τρία ανήλικα κορίτσια, τόσο μέσα στην κατοικία του στη Θεσσαλονίκη όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τους προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και στη συνέχεια φέρεται να προχωρούσε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα φέρεται να προμήθευσε έναντι χρηματικής αμοιβής ναρκωτικές ουσίες σε τρία ανήλικα αγόρια.