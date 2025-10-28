Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και ειδικών δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε διάφορες περιοχές του νομού.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων συνέλαβαν δύο άνδρες, ηλικίας 46 και 24 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 46χρονος, ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης, και ο 24χρονος, που εργαζόταν ως σερβιτόρος, επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικη πελάτισσα.

Επιπλέον, τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου, συνελήφθη από την ίδια υπηρεσία 25χρονος υπάλληλος καταστήματος ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος προέβη σε πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο. Στο πλαίσιο της έρευνας προσήλθε και συνελήφθη και ο 37χρονος διαχειριστής του καταστήματος.

Τέλος, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης συνέλαβαν το βράδυ της ίδιας ημέρας, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, 49χρονη οδηγό, η οποία εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε μεταλλική πινακίδα, προκαλώντας υλικές ζημιές.