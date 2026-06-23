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Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποίησαν το 112 για την προστασία των κατοίκων από τον καπνό, ενώ συνεχίζουν τις εργασίες επιχωμάτωσης για τον περιορισμό των ενεργών εστιών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά, ωστόσο η πλήρης κατάσβεση παραμένει δύσκολη καθώς η καύση απορριμμάτων μπορεί να συνεχίζεται για ημέρες.

Κάτοικοι και τοπικοί φορείς ζητούν οριστική λύση στο πρόβλημα της παράνομης χωματερής, η οποία αποτελεί πηγή συστηματικής ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.

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Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στα Τσαΐρια Περαίας στη Θεσσαλονίκη, όπου η φωτιά που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή δεν έχει ακόμη τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Στο σημείο παραμένουν ενεργές εστίες, ενώ οι εργασίες επιχωμάτωσης συνεχίζονται προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται ανάμεσα στην Περαία και το αεροδρόμιο, σε μικρή απόσταση τόσο από κατοικημένες περιοχές όσο και από το παραλιακό μέτωπο. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στην περιοχή λειτουργεί εδώ και χρόνια άτυπος καταυλισμός Ρομά, γύρω από τον οποίο έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανεξέλεγκτη χωματερή.

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Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε στη χωματερή και γρήγορα επεκτάθηκε, με το μέτωπο να φτάνει ακόμη και το ένα χιλιόμετρο. Οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν την Περαία, το αεροδρόμιο και μεγάλο μέρος της ανατολικής Θεσσαλονίκης, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε το 112 όχι λόγω άμεσης απειλής για κατοικίες από τις φλόγες, αλλά εξαιτίας του τοξικού καπνού που εκλύθηκε από την καύση των απορριμμάτων. Όπως επισημάνθηκε, ο κίνδυνος από τους καπνούς παραμένει όσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καταφέρνοντας να οριοθετήσουν τη φωτιά. Ωστόσο, η πλήρης κατάσβεση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις η φωτιά μπορεί να καίει για ημέρες κάτω από τα απορρίμματα, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση του νερού στις εστίες που παραμένουν ενεργές.

Τονίστηκε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί επανειλημμένες διαμαρτυρίες κατοίκων και του Δήμου Θερμαϊκού για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με αιτήματα για οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται ανάμεσα στην Περαία και το αεροδρόμιο, κοντά σε κατοικημένες ζώνες και στο παραλιακό μέτωπο της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην περιοχή υπάρχει εδώ και χρόνια άτυπος καταυλισμός Ρομά, γύρω από τον οποίο έχει δημιουργηθεί μεγάλη και ανεξέλεγκτη χωματερή.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο των απορριμμάτων και εξαπλώθηκε γρήγορα, με το μέτωπο να φτάνει σε έκταση περίπου ενός χιλιομέτρου. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την Περαία, το αεροδρόμιο και μεγάλο τμήμα της ανατολικής Θεσσαλονίκης, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

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Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε το 112, όχι λόγω άμεσης απειλής για κατοικίες από τις φλόγες, αλλά εξαιτίας του τοξικού καπνού από την καύση απορριμμάτων. Ο κίνδυνος παραμένει όσο υπάρχουν ενεργές εστίες και συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη όλη τη νύχτα και κατάφεραν να οριοθετήσουν το μέτωπο, ωστόσο η πλήρης κατάσβεση παραμένει δύσκολη, καθώς η φωτιά μπορεί να καίει υπόγεια για ημέρες.

Κάτοικοι και φορείς ζητούν μόνιμη λύση, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα επαναλαμβάνεται διαρκώς και εγκυμονεί κινδύνους για περιβάλλον και υγεία.

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(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)