Την εμφάνισή τους σε πάρκο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης έκανε μία οικογένεια αγριογούρουνων.
Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα voria, εμφανίζονται δύο μεγάλα αγριογούρουνα και τέσσερα μικρά να περνάνε από το πάρκο του Γαλανού, την ώρα που στο σημείο έπαιζαν παιδιά.
Το θέαμα προκάλεσε εντύπωση στους περίοικους, παρότι δεν είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην ευρύτερη περιοχή. Αρχικά νόμιζαν ότι πρόκειται για μεγάλους σκύλους, όμως παρέμειναν ψύχραιμοι και τα ζώα έφυγαν γρήγορα από το σημείο.