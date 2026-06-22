Κινητοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προκάλεσε φωτιά που καίει στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη.
Έξι λεπτά πριν τις 6 το απόγευμα ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα ώστε να προστατευθούν από τους πυκνούς καπνούς.
⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026
🆘 Fire in #Perea of the regional unit of #Thessaloniki. The smoke is heading towards your area.
‼️ Stay indoors, close doors and windows.
ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V @pyrosvestiki@hellenicpolice
Λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή μαύροι καπνοί φτάνουν μέχρι το αεροδρόμιο ενώ η οσμή του καπνού φτάνει μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Απο το κέντρο της πόλης είναι ορατό δε ένα μαύρο σύννεφο συνέπεια της καύσης των υλικών που καίει η φωτιά από τους όγκους σκουπιδιών στα Τσαϊρια.
Σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
Υπάρχει παράλληλα συνδρομή απο εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.
Όπως έγινε γνωστό η φωτιά στο πέρασμά της καίει και αρκετά σκουπίδια εκτός από χαμηλή βλάστηση με αποτέλεσμα οι ρύποι που προκαλλούνται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικοί για την υγεία.