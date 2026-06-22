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Αναβλήθηκε η δίκη 12 γιατρών και μελών του νοσηλευτικού προσωπικού που είχαν παραπεμφθεί από το Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για τον θάνατο, από αμέλεια, του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Στο ενδεχόμενο αναβολής της δίκης, είχε αναφερθεί επίσης και ο δικηγόρος της οικογένειας του Νίκου Γκάτση, Όθωνας Παπαδόπουλος που τόνισε ότι ο 27χρονος «πήγε τσάμπα», αποδίδοντας τον θάνατό του σε ιατρικούς και ενδονοσοκομειακούς χειρισμούς, αλλά και σε όσα, κατά την πλευρά της οικογένειας, ακολούθησαν μετά την τραγωδία.

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Eνώπιον της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης 12 υγειονομικοί

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, από υπόχρεο, σε βαθμό πλημμελήματος. Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα αλλά αναβλήθηκε για δικονομικούς λόγους για τις 5 Ιανουαρίου του 2027.

Το κατηγορητήριο περιγράφει σειρά παραλείψεων και εσφαλμένων χειρισμών κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς που φέρονται να οδήγησαν στην καθυστερημένη αντιμετώπιση της εσωτερικής αιμορραγίας, η οποία προκάλεσε τον θάνατό του. Η οικογένεια του στρατιώτη, διά του συνηγόρους της, ζητεί την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η συγκεκριμένη δίκη αφορά την κύρια ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ έχουν ήδη προσδιοριστεί και δύο ακόμη δίκες, που σχετίζονται με καταγγελλόμενες ενέργειες συγκάλυψης μετά τον θάνατο του 27χρονου.

Παράλληλα, η οικογένεια του άτυχου οπλίτη έχει προαναγγείλει προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, αξιώνοντας, μέσω αγωγής, αποζημίωση για ψυχική οδύνη.

Πηγή: dikastiko.gr