Έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ στη δυτική Θεσσαλονίκη και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν εμβόλισαν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. Συνελήφθησαν δύο 27χρονοι, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο δράστες, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Μ. Τρίτης, όταν τα 4 εμπλεκόμενα άτομα μετέβησαν στο εργοτάξιο, το οποίο βρίσκεται στο Κορδελιό, απ’ όπου αφαίρεσαν καλώδια χαλκού. Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από φύλακα, ο οποίος ενημέρωσε την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας εντόπισαν τους δράστες μέσα σε όχημα και σε κοντινό εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο. Αναπτύσσοντας ταχύτητα για να διαφύγουν, προσέκρουσαν σε υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας, ενώ, στη συνέχεια, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και διέφυγαν με τα πόδια.

Ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκαν οι δύο 27χρονοι κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές και συνελήφθησαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν γάντια και κόφτης, ενώ στο όχημα εντοπίστηκαν κινητό τηλέφωνο και έγγραφα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι κατείχαν μικροποσότητες κάνναβης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τα αφαιρεθέντα καλώδια αποδόθηκαν στον φύλακα του εργοταξίου.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)