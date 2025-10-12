Αστυνομικός τραυματίστηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη , όταν ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή . Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ όταν ολοκληρώθηκαν τα μέτρα τάξης, και ο ταξίαρχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης μαζί με τον ανθυπαστυνόμο του ανέβηκαν στη μοτοσικλέτα για να κατευθυνθούν προς το κέντρο επιχειρήσεων στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Όταν βγήκαν στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ένα ταξί, που στην ουσία είχε περάσει σχεδόν στο αντίθετο ρεύμα , τους χτύπησε, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω η μοτοσικλέτα, ρίχνοντάς τους σε άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ο ταξίαρχος πρόλαβε και πήδηξε από τη μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά ο ανθυπαστυνόμος, οδηγός της μηχανής, διακομίστηκε μαζί με τον ταξίαρχο στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς με σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα. Ο οδηγός ταξί εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Αστυνομία, η οποία αναζητά ένα ταξί με χτυπημένο προφυλακτήρα στη δεξιά πλευρά.

Θεσσαλονίκη: Ταξιτζής τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο της αστυνομίας σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε – Συναγερμός για τον εντοπισμό του

Αστυνομικός τραυματίστηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, όταν ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ όταν ολοκληρώθηκαν τα μέτρα τάξης, και ο ταξίαρχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης μαζί με τον ανθυπαστυνόμο του ανέβηκαν στη μοτοσικλέτα για να κατευθυνθούν προς το κέντρο επιχειρήσεων στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.



Όταν βγήκαν στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ένα ταξί, που στην ουσία είχε περάσει σχεδόν στο αντίθετο ρεύμα, τους χτύπησε, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω η μοτοσικλέτα, ρίχνοντάς τους σε άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ο ταξίαρχος πρόλαβε και πήδηξε από τη μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά ο ανθυπαστυνόμος, οδηγός της μηχανής, διακομίστηκε μαζί με τον ταξίαρχο στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς με σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα.



Ο οδηγός ταξί εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Αστυνομία, η οποία αναζητά ένα ταξί με χτυπημένο προφυλακτήρα στη δεξιά πλευρά.