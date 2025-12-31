Αναβίωσε και φέτος παραμονή Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη το παραδοσιακό έθιμο του τροχονόμου στο βαρέλι.

Στη συμβολή των οδών στον Λευκό Πύργο το χαρακτηριστικό μπλε κουβούκλιο στήθηκε όπως κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς, όμως η φετινή εκδήλωση είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν ο ανθυπαστυνομος Ηλίας Μαλάμης, ο οποίος αποτελεί ζωντανή ιστορία για το σώμα, καθώς μετρά αισίως 39 χρόνια υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία, εκ των οποίων τα 32 τα έχει περάσει στους δρόμους υπηρετώντας στην Τροχαία.

Η σημερινή του παρουσία στο εμβληματικό βαρέλι σηματοδοτεί και το τέλος αυτής της μακράς πορείας, καθώς ο έμπειρος τροχονόμος βγαίνει πλέον στη σύνταξη.

Γύρω του συγκεντρώθηκαν η ηγεσία της Αστυνομίας, εκπρόσωποι της Βουλής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσμου, αφήνοντας στα πόδια του βαρελιού τα εθιμοτυπικά δώρα και καλάθια με γλυκά, τιμώντας την προσφορά του.

Ο ίδιος, φορώντας τη στολή του και με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, δέχτηκε τις ευχές όλων και ανταπέδωσε με το μήνυμά του για το 2026 «Υγεία σε όλους και να τηρούμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

(Με πληροφορίες από rthess.gr)