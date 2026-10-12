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Μεγαλύτερα του αναμενομένου ήταν τα αποτελέσματα από τα μέτρα αλλαγών στη στρατιωτική θητεία όσον αφορά στον αριθμό των στρατευσίμων, με αποτέλεσμα να προκύψει θέμα χωρητικότητας όσον αφορά στην απορρόφησή τους στην επόμενη «σειρά».

Όπως έγινε γνωστό, τις τελευταίες ημέρες αρκετοί που ήταν να καταταχθούν τον Νοέμβριο, στη 2026 Δ’ ΕΣΣΟ, έλαβαν ενημέρωση πως καλούνταν να παρουσιαστούν στις με την επόμενη ΕΣΣΟ (την Α’ ΕΣΣΟ του 2027). Ως εκ τούτου προέκυψαν αντιδράσεις λόγω του προγραμματισμού από πλευράς στρατευσίμων που είχαν διακόψει αναβολές και οικογενειών τους.

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Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι η αύξηση του αριθμού αυτών που ήταν να καταταγούν όντως υπερέβη τον αναμενόμενο αριθμό, ωστόσο με τις κατάλληλες διευθετήσεις οι περισσότεροι από όσους ήταν να παρουσιαστούν στην ερχόμενη ΕΣΣΟ, θα παρουσιαστούν εν τέλει κανονικά τον Νοέμβριο, καθώς έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να απορροφηθούν. Επίσης, εφόσον χρειαστεί, θα γίνουν παρεμβάσεις όσον αφορά στην επόμενη ΕΣΣΟ (2027 Α’ ΕΣΣΟ), που κανονικά είναι για τον Φεβρουάριο.