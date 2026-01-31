Βαρύ πένθος σκεπάζει τη Νέα Σμύρνη και τον Πανιώνιο μετά την απώλεια του Νίκου Κώστογλου, γνωστού σε όλους ως «Νίκος ο τυροπιτάς». Για δεκαετίες, αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για τους φιλάθλους του Ιστορικού, με το μαγαζί του έξω από το γήπεδο να συνδέεται άρρηκτα με τις αγωνιστικές ημέρες της ομάδας.

Η απλότητα, η διαρκής παρουσία και η φιλική του διάθεση τον μετέτρεψαν σε μέρος της καθημερινότητας και της παράδοσης του Πανιωνίου, ξεπερνώντας τον ρόλο του επαγγελματία. Γενιές φιλάθλων μεγάλωσαν με τις χειροποίητες πίτες του, δημιουργώντας αναμνήσεις που συνδέονται άμεσα με τη Νέα Σμύρνη και την ιστορία της ομάδας.

Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Πανιώνιος εξέφρασαν τα θερμά συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για τον κόσμο των κυανέρυθρων.

Το μαγαζί, που άνοιξε το 1977, περνά από γενιά σε γενιά, με τα μυστικά του χειροποίητου φύλλου να διατηρούνται από τον παππού Γιώργο μέχρι τη δεύτερη και τρίτη γενιά. Η ιστορική γωνία έξω από το γήπεδο θα φέρει το όνομά του, ως μόνιμη τιμή και μνήμη για τον αγαπητό Νίκο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανιώνιος



«Η ΠΑΕ Πανιώνιος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Νίκο, τον αγαπημένο σε όλους «Νίκο τον τυροπιτά», έναν άνθρωπο που για δεκαετίες αποτέλεσε κομμάτι της καθημερινότητας γύρω από τον Σύλλογο.



Το ιστορικό του στέκι έξω από το γήπεδο, δεν ήταν απλώς μια συνήθεια των φιλάθλων. Ήταν σημείο αναφοράς, μια σταθερά που ένωνε γενιές Πανιωνίων πριν και μετά τους αγώνες.



Ο Νίκος με το χαμόγελο και την απλότητα του, δεν υπήρξε απλώς ένας άνθρωπος του περιβάλλοντος του γηπέδου, αλλά ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα μνήμης και παράδοσης του Συλλόγου.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.



Καλό σου ταξίδι, Νίκο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος



«Η ιστορική γωνία έχει το όνομά σου.



Πόσες μέρες, πόσες ώρες, πόσα χρόνια. Σημείο αναφοράς στη Νέα Σμύρνη: Ο ΝΙΚΟΣ.



Από τα χέρια σου πέρασαν οι γεύσεις μας, οι παρέες μας, οι αναμνήσεις μας, οι ώρες, οι μέρες, οι μνήμες τα χρόνια.



Το γήπεδο ήταν, είναι και θα είναι συνδυασμένο με πέρασμα από τον ΝΙΚΟ! Για να ομορφύνουμε τη γεύση μας, για να συναντηθούμε με τους φίλους μας. Για να τα πούμε. Και γιατί ξέρουμε ότι μας προσέχεις, άλλωστε η ποιότητα είναι δεδομένη.



Το ίδιο και η καθημερινότητά μας. Ο ΝΙΚΟΣ ήταν είναι και θα είναι το στέκι μας.



Αυτό το δημιούργησες ΕΣΥ. Η φημισμένη κρεατόπιτα δεν είναι μόνο νόστιμη, αλλά αισθάνεσαι ότι είναι φτιαγμένη από αγάπη.



Όπως και η αγάπη σου για τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ήταν ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ανιδιοτελής.



Καλό ταξίδι κύριε Νίκο! Σ’ ευχαριστούμε για όλα και η γωνία είναι στα καλύτερα χέρια».



