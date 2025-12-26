Ένα πραγματικό θρίλερ εκτυλίσσεται στα χιονισμένα Βαρδούσια Όρη, στην ορεινή Φωκίδα, όπου τέσσερα άτομα, τρεις ορειβάτες και μία γυναίκα, εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα.

Από τις πρώτες ώρες στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή drone και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, προκειμένου να εντοπιστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η αγωνία κορυφώθηκε, καθώς οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα σκληρές, με έντονη χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους.

Οι διασώστες, ωστόσο, εξέφραζαν συγκρατημένη αισιοδοξία, ελπίζοντας ότι οι ορειβάτες είχαν καταφέρει να βρουν προσωρινό και ασφαλές καταφύγιο μέχρι να φτάσει η βοήθεια. Οι έρευνες συνεχίστηκαν με κάθε διαθέσιμο μέσο.