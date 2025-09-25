Μια ασύλληπτη τραγωδία έλαβε χώρα στην Φωκίδα και πιο συγκεκριμένα στο Λιδωρίκι, καθώς ένα 5χρονο παιδί πέθανε, εξαιτίας ίωσης.

Το μικρό παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα το πρωί της Πέμπτης (25/9) στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν επανήλθε.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το παιδί περνούσε μια απλή ίωση, την οποία νωρίτερα είχε περάσει και το μικρότερο αδερφάκι του. Ωστόσο, εμφάνισε ραγδαία επιδείνωση στην υγεία του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου τελικά κατέληξε.

Οι αιφνίδιοι θάνατοι σε αυτές τις ηλικίες παραπέμπουν σε ιογενείς λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα και για αυτό κρίθηκε αναγκαίο να εξεταστεί άμεσα η αιτία θανάτου του μικρού παιδιού.

Όπως περιέγραψε η Πρόεδρος της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη – Κουτσούμπα, εντελώς προληπτικά έγινε ήδη απολύμανση στο νηπιαγωγείο – παιδικό σταθμό Λιδωρικίου.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», τόνισε η Πρόεδρος της Κοινότητας Λιδωρικίου.

Για την υπόθεση έχει γίνει αίτημα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: Lamia Report