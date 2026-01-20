Ισχυροί και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και τις γύρω περιοχές, δημιουργώντας πρωτοφανείς συνθήκες για οδηγούς και ναυτιλλόμενους. Στην περιοχή του Ρίου, η ένταση των ανέμων φτάνει τα 11 μποφόρ, ενώ στον Ρωμανό Αχαΐας αγγίζει ακόμη και τα 12 μποφόρ, προκαλώντας τεράστια κύματα που σπάνε πάνω από τα τείχη του Κάστρου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η σφοδρή κακοκαιρία έχει οδηγήσει σε σημαντικά μέτρα ασφαλείας. Τα πλοία της πορθμιακής γραμμής παραμένουν δεμένα, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου επίσης υπόκειται σε περιορισμούς: επιτρέπεται η διέλευση μόνο μεγάλων φορτηγών που μεταφέρουν φορτίο και οχημάτων ΙΧ, με την προϋπόθεση ότι κινούνται με εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα. Οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν επικίνδυνη την οδήγηση, με αποτέλεσμα αρκετά φορτηγά να έχουν ακινητοποιηθεί στο Ρίο περιμένοντας βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη του καιρού. Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε ετοιμότητα, παρακολουθώντας την κατάσταση και δίνοντας οδηγίες για ασφαλή διέλευση, ενώ τα σωστικά συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν έκτακτα περιστατικά. Οι πολίτες συνιστάται να τηρούν τις οδηγίες και να μην επιχειρούν διέλευση σε περίπτωση που οι συνθήκες κριθούν επικίνδυνες.