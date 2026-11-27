Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι χαλάζες είναι στριμμένες ίνες πρωτεΐνης που συγκρατούν τον κρόκο στο κέντρο του αυγού και σχηματίζονται κατά την περιστροφή του στον ωαγωγό της κότας.

Πρόκειται για ασφαλείς δομές που υπάρχουν σε όλα τα αυγά και δεν αποτελούν ένδειξη γονιμοποίησης ή ύπαρξης εμβρύου.

Η παρουσία έντονων και λευκών χαλαζών υποδηλώνει συνήθως τη φρεσκάδα του αυγού, αν και η ορατότητά τους μπορεί να επηρεάζεται από την ηλικία της κότας.

Παρά την ασφάλειά τους, οι καταναλωτές μπορούν να τις αφαιρέσουν για αισθητικούς λόγους, καθώς η υφή τους διαφέρει ελαφρώς από το υπόλοιπο ασπράδι.

Η κατανάλωση αυγών απαιτεί προσοχή στη συντήρηση και το μαγείρεμα, λόγω της πιθανής παρουσίας βακτηρίων όπως η σαλμονέλα.

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Τα λευκά «κορδόνια» που βλέπουμε δίπλα στον κρόκο όταν σπάμε ένα αυγό λέγονται χαλάζες. Είναι στριμμένες ίνες πρωτεΐνης του ασπραδιού που κρατούν τον κρόκο στο κέντρο του αυγού, και τρώγονται χωρίς κανέναν κίνδυνο. Αυτό που ξενίζει πολλούς είναι η όψη τους, όχι κάτι επικίνδυνο.

Το όνομα έχει ελληνική ρίζα. Προέρχεται από τη λέξη «χάλαζα», που σημαίνει χαλάζι ή σκληρό σβωλαράκι.

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Από τι είναι φτιαγμένες οι χαλάζες;

Οι χαλάζες είναι φτιαγμένες από ασπράδι, δηλαδή από τις ίδιες πρωτεΐνες με το υπόλοιπο λευκό του αυγού, απλώς πιο πυκνές. Σε κάθε αυγό υπάρχουν δύο, μία σε κάθε πόλο του κρόκου. Ο βρετανικός οδηγός για τα πρότυπα ποιότητας των αυγών τις ορίζει ως στριμμένες, ινώδεις δομές που απλώνονται μέσα στο ασπράδι και συγκρατούν τον κρόκο στο κέντρο.

Σχηματίζονται όσο το αυγό κατεβαίνει στον ωαγωγό της κότας, δηλαδή στο κανάλι όπου φτιάχνεται το αυγό. Ο κρόκος κατεβαίνει περιστρεφόμενος, και η περιστροφή στρίβει τις ίνες πρωτεΐνης του ασπραδιού σαν σχοινί, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Σε τι χρησιμεύουν;

Οι χαλάζες λειτουργούν σαν φυσική ανάρτηση. Κρατούν τον κρόκο κοντά στο κέντρο του αυγού και περιορίζουν την κίνησή του μέσα στο ασπράδι, ώστε να μη χτυπά στο τσόφλι όταν το αυγό κουνιέται, για παράδειγμα στη μεταφορά.

Είναι έμβρυο ή ένδειξη ότι το αυγό είναι γονιμοποιημένο;

Όχι. Οι χαλάζες υπάρχουν σε όλα τα αυγά, γονιμοποιημένα και μη. Τα αυγά του εμπορίου είναι κατά κανόνα μη γονιμοποιημένα, άρα οι χαλάζες δεν δείχνουν παρουσία εμβρύου, εξηγεί το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Δεν είναι ούτε σκουλήκια, ούτε παράσιτα, ούτε ομφάλιος λώρος. Διαφορετικό πράγμα είναι το μικρό λευκό στίγμα πάνω στον κρόκο, ο βλαστοδίσκος: εκεί θα μπορούσε να αναπτυχθεί έμβρυο αν το αυγό ήταν γονιμοποιημένο, αλλά η παρουσία του από μόνη της δεν σημαίνει ότι υπάρχει έμβρυο.

Κάνει να τις τρώμε;

Ναι. Οι χαλάζες είναι απολύτως ασφαλείς, σύμφωνα με το Michigan State University. Όποιος θέλει μπορεί να τις αφαιρέσει με ένα κουτάλι, για παράδειγμα σε κρέμες όπου θέλει πολύ λεία υφή, αλλά δεν χρειάζεται.

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Με το μαγείρεμα οι πρωτεΐνες πήζουν και ασπρίζουν, οπότε στο τηγανητό ή στο βραστό αυγό οι χαλάζες σχεδόν δεν ξεχωρίζουν. Μπορεί να έχουν λίγο διαφορετική υφή από το υπόλοιπο ασπράδι.

Τι δείχνουν για τη φρεσκάδα του αυγού;

Όσο πιο έντονες και καθαρά λευκές είναι οι χαλάζες, τόσο πιο φρέσκο είναι συνήθως το αυγό. Στα φρέσκα αυγά το ασπράδι είναι διαυγές και οι χαλάζες φαίνονται πιο εύκολα, κατά το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Με τον καιρό το ασπράδι αραιώνει, οι χαλάζες χαλαρώνουν και ο κρόκος κουνιέται πιο ελεύθερα. Αν όμως οι χαλάζες είναι αχνές, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το αυγό χάλασε. Η ορατότητά τους εξαρτάται και από την ηλικία της κότας.

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Πότε ένα αυγό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί;

Ένα αυγό που, όταν σπάσει, έχει έντονη δυσάρεστη μυρωδιά, πρασινωπή απόχρωση στο ασπράδι ή ιριδίζουσα γυαλάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αυτά συνδέονται με ανάπτυξη βακτηρίων, όπως του γένους Pseudomonas.

Η φρεσκάδα πάντως δεν εγγυάται ότι το αυγό είναι μικροβιολογικά ασφαλές. Η σαλμονέλα μπορεί να υπάρχει ακόμη και σε αυγό με άθικτο τσόφλι, που μοιάζει και μυρίζει κανονικά. Γι’ αυτό τα αυγά φυλάσσονται στο ψυγείο, τα χέρια και τα σκεύη πλένονται μετά την επαφή με ωμό αυγό, και ο κρόκος και το ασπράδι μαγειρεύονται μέχρι να πήξουν. Για ωμές συνταγές, όπως η σπιτική μαγιονέζα, προτιμώνται παστεριωμένα αυγά.

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