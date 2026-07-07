Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δικογραφία αποκαλύπτει τη δράση οργανωμένων οπαδών που εμπλέκονται σε βίαιες επιθέσεις, υποθέσεις ναρκωτικών και σοβαρές εγκληματικές πράξεις.

Ένας 16χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ επτά ακόμη άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες της αστυνομίας περιλαμβάνουν απειλές με όπλα και περιγραφές για επιθέσεις με μαχαίρια, ρόπαλα και σφυριά.

Οι Αρχές ερευνούν τη δράση της οργάνωσης, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συμπλοκές με οπαδούς διάφορων αθλητικών ομάδων.

Σήμερα απολογούνται τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της ομάδας, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται πρόσωπο που συνδέεται με παλαιότερα επεισόδια.

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Σοκ προκαλούν οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη δράση οργανωμένων χούλιγκαν, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε βίαιες επιθέσεις, συμπλοκές με οπαδούς αντίπαλων ομάδων, αλλά και σε υποθέσεις ναρκωτικών. Μετά τις πολύωρες απολογίες ένας 16χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ άλλοι επτά οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση παρακολούθησης αθλητικών αγώνων.

Οι κατηγορίες και η δικογραφία

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιλαμβάνει από εγκληματική οργάνωση έως και διακίνηση ναρκωτικών σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο σε οπαδική βία. Οι Αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει ακόμη και απόπειρα μεταφοράς ναρκωτικών στις φυλακές Κορυδαλλού, με τις ουσίες να πετιούνται απ’ έξω, χωρίς όμως να φτάσουν ποτέ στον κρατούμενο παραλήπτη.

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Οι διάλογοι που «καίνε»

Το πιο αποκαλυπτικό τμήμα της δικογραφίας είναι οι συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. Σε αυτές, πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση περιγράφουν επιθέσεις με σκληρότητα που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οπαδικής συμπλοκής.

Σε έναν διάλογο, το θύμα περιγράφει ότι έχει δεχθεί χτυπήματα και ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε μηχανάκια και αυτοκίνητο. Η εικόνα που μεταφέρεται είναι μιας οργανωμένης ενέδρας, όπου οι δράστες ρίχνουν κάτω το θύμα και το χτυπούν επανειλημμένα.

Σε άλλη συνομιλία, το ίδιο ή άλλο θύμα φέρεται να παραδέχεται ότι έχει δεχθεί πολύ άγριο ξυλοδαρμό, ότι δεν μπορεί να κουνηθεί και ότι έχει χτυπηθεί ακόμη και με μαχαίρι. Αναφέρεται επίσης ότι του πήραν προσωπικά αντικείμενα, όπως κλειδιά και παπούτσια.

«Την επόμενη φορά θα σε πιστολιάσω»

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το σημείο όπου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις συνομιλίες εμφανίζονται απειλές ακόμη και με όπλα. Η φράση που προκαλεί ανατριχίλα είναι: «Την επόμενη φορά θα σε “πιστολιάσω” κιόλας». Δεν πρόκειται πλέον για τη γνωστή αθλιότητα της οπαδικής βίας, αλλά για μια νοοτροπία συμμορίας που θεωρεί φυσιολογικό να απειλεί, να χτυπά, να μαχαιρώνει και να τρομοκρατεί.

Συμπλοκές με οπαδούς άλλων ομάδων

Στους κατηγορούμενους αποδίδονται, σύμφωνα με πληροφορίες συμπλοκές με οπαδούς του Ολυμπιακού, του Ατρομήτου και της Λάρισας. Η έρευνα των Αρχών φέρεται να περιγράφει επιθέσεις με σφυριά, ρόπαλα και μαχαίρια, δηλαδή με μέσα που μπορούν εύκολα να μετατρέψουν έναν ξυλοδαρμό σε ανθρωποκτονία.

Η απολογία των φερόμενων «αρχηγών»

Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή ημέρα, Τρίτη 7 Ιουλίου, καθώς απολογούνται τα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη της ομάδας. Ανάμεσά τους, βρίσκεται και 29χρονος που είχε εμπλοκή στα επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας το 2023, τα οποία είχαν καταλήξει στον θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη.

Η οπαδική βία ως οργανωμένο έγκλημα

Το ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο αθλητικό. Είναι καθαρά ποινικό, κοινωνικό και πολιτικό. Όταν συνομιλίες καταγράφουν απειλές με όπλα, μαχαιρώματα, οργανωμένες επιθέσεις και διακίνηση ναρκωτικών, τότε δεν μιλάμε για «θερμόαιμους οπαδούς». Μιλάμε για δομές βίας που λειτουργούν με κανόνες συμμορίας.

Η Δικαιοσύνη καλείται τώρα να ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι πραγματικοί ρόλοι, ποιοι εκτελούσαν εντολές, ποιοι καθοδηγούσαν και ποιοι προσπαθούσαν να κρυφτούν πίσω από το άλλοθι της εξέδρας. Γιατί κάθε τέτοια υπόθεση δείχνει ότι η οπαδική βία, όταν δεν αντιμετωπίζεται εγκαίρως, δεν μένει στα γήπεδα. Βγαίνει στους δρόμους, γίνεται ενέδρα, γίνεται μαχαίρι, γίνεται απειλή: «Την επόμενη φορά θα σε πιστολιάσω».