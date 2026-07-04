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Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος και νοσηλεύτηκε για είκοσι έξι ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Μετά τη νοσηλεία του στην Ελλάδα, ο υφυπουργός μετέβη σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, από όπου έλαβε εξιτήριο στα μέσα Ιουνίου.

Πρόσφατα ο ίδιος επέστρεψε στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την πολύτιμη φροντίδα που του προσέφεραν.

Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια, τους φίλους και όσους τον στήριξαν στη δοκιμασία του.

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Η Τίνα Μεσσαροπούλου εμφανίστηκε συγκινημένη μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε ο Γιώργος Μυλωνάκης και αποκάλυψε ποια ήταν η πρώτη κουβέντα που της είπε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ σχολιάζοντας πως της είπε χαρακτηριστικά «σε αγαπώ πολύ πολύ παιδί μου».

Η δημοσιογράφος στάθηκε αρχικά στην πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε με τον σύζυγό της στον «Ευαγγελισμό», εκεί όπου νοσηλεύτηκε το προηγούμενο διάστημα, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

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Περιγράφοντας την περίοδο που ο Γ. Μυλωνάκης δεν μπορούσε να μιλήσει, η Τ. Μεσσαροπούλου σχολίασε, πως τον ρωτούσε συνεχώς αν την αγαπάει, προσπαθώντας με τον τρόπο της να τον παρακινήσει να πει ξανά τις πρώτες του λέξεις. «Τον ρώταγα συνέχεια “μ’ αγαπάς” και η πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν “σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου”. Τώρα που το λέω συγκινούμαι, αλλά τον κούρασα τόσο πολύ να του το λέω, που έλεγα “κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα νευριάσει και θα μιλήσει”. Ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε όταν μίλησε, όχι όταν συνήλθε. Το λέω και δακρύζω».

Για την επίσκεψή τους στον «Ευαγγελισμό» και τη φροντίδα που έλαβε εκεί ο Γιώργος Μυλωνάκης, η δημοσιογράφος, τόνισε: «Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε γι’ αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπα, το είχα υποσχεθεί φεύγοντας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για εμένα».

Ο Γ. Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου παρέμεινε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 26 μέρες. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ενώ στις 28 Μαΐου, ο υφυπουργός είχε επιστρέψει στην Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε στο σπίτι του.

Την Τρίτη, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρέθηκε ξανά στον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ευχαριστήσει όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια τη νοσηλείας του. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσους τον στήριξαν την δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη:

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

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Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω. Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».