Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν αντικείμενα όπως πορτοκάλια με καρφιά στο οδόστρωμα για να προκαλέσουν σταδιακή απώλεια αέρα στα ελαστικά των διερχόμενων οχημάτων.

Οι δράστες εκμεταλλεύονται την αναγκαστική στάση του οδηγού για να κλέψουν προσωπικά αντικείμενα ή ακόμη και το ίδιο το αυτοκίνητο.

Οι ειδικοί συνιστούν στους οδηγούς να συνεχίζουν την πορεία τους μέχρι ένα ασφαλές και πολυσύχναστο σημείο σε περίπτωση ξαφνικής βλάβης.

Παράλληλα, οι Αρχές προειδοποιούν για διάφορα τεχνάσματα, όπως η τοποθέτηση αντικειμένων στο όχημα ή η πρόκληση μικροσυγκρούσεων, που στοχεύουν στην απόσπαση προσοχής των οδηγών.

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Μία απίστευτη απάτη που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια είναι η χρήση ενός φαινομενικά αθώου πορτοκαλιού ως παγίδα για οδηγούς. Η μέθοδος έχει εμφανιστεί κυρίως σε χώρες της Νότιας Αμερικής, όπου εγκληματικές ομάδες τοποθετούν πορτοκάλια ή άλλα εσπεριδοειδή στο οδόστρωμα, κρύβοντας στο εσωτερικό τους ένα μεταλλικό καρφί.

Όταν ένα αυτοκίνητο περάσει από πάνω, το καρφί τρυπά το ελαστικό, προκαλώντας σταδιακή απώλεια αέρα. Ο οδηγός συνήθως δεν αντιλαμβάνεται αμέσως τη ζημιά και συνεχίζει την πορεία του μέχρι να αναγκαστεί να σταματήσει. Εκεί οι δράστες εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να κλέψουν αντικείμενα από το εσωτερικό του οχήματος ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και το ίδιο το αυτοκίνητο.

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Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται στον αιφνιδιασμό και στην προβλέψιμη αντίδραση του οδηγού. Δεν έχει σημασία το αντικείμενο που βρίσκεται στον δρόμο, αλλά το γεγονός ότι το θύμα θα σταματήσει για να ελέγξει τι συμβαίνει.

Εάν διαπιστωθεί ξαφνική απώλεια πίεσης σε ελαστικό χωρίς προφανή αιτία, οι ειδικοί συνιστούν να συνεχίσει ο οδηγός με χαμηλή ταχύτητα μέχρι ένα φωτισμένο και πολυσύχναστο σημείο ή ένα πρατήριο καυσίμων, αντί να σταματήσει σε απομονωμένη περιοχή. Παράλληλα, καλό είναι να κλειδώνει το όχημα, να παίρνει μαζί του τα προσωπικά του αντικείμενα και να παραμένει σε εγρήγορση.

Άλλα κόλπα που καταστρώνουν οι επιτήδειοι

Στην Ελλάδα δεν έχουν καταγραφεί εκτεταμένα περιστατικά με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Ωστόσο, οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει κατά καιρούς για παρόμοια τεχνάσματα, μερικά εκ των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω:

Πλαστικό μπουκάλι στον τροχό

Τοποθετούν ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι ανάμεσα στο ελαστικό και το φτερό του αυτοκινήτου. Μόλις ο οδηγός ξεκινήσει, ακούγεται έντονος θόρυβος και συνήθως σταματά για να δει τι συμβαίνει, αφήνοντας το όχημα αφύλακτο.

Χαρτονόμισμα στο παρμπρίζ

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Ένα ψεύτικο ή μικρής αξίας χαρτονόμισμα τοποθετείται κάτω από τον υαλοκαθαριστήρα. Ο οδηγός το αντιλαμβάνεται συνήθως αφού ξεκινήσει και βγαίνει να το αφαιρέσει, δίνοντας την ευκαιρία στους δράστες να αρπάξουν το αυτοκίνητο ή αντικείμενα από την καμπίνα.

Κέρμα στη χειρολαβή της πόρτας

Σε ορισμένα μοντέλα αυτοκινήτων, ένα κέρμα μπορεί να εμποδίσει το σωστό κλείδωμα της πόρτας, με αποτέλεσμα το όχημα να μένει ξεκλείδωτο χωρίς να το αντιληφθεί ο οδηγός.

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Πρόκληση μικροσύγκρουσης

Οι δράστες προκαλούν ελαφριά σύγκρουση, συνήθως σε δρόμους με χαμηλή ταχύτητα ή σε χώρους στάθμευσης. Όταν ο οδηγός κατέβει για να δει τη ζημιά, συνεργός αρπάζει αντικείμενα από το αυτοκίνητο.

Προσποίηση βλάβης ή ανάγκης

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Κάποιος ζητά βοήθεια, προσποιείται ότι έχει τραυματιστεί ή ότι το αυτοκίνητό του έχει πρόβλημα. Όταν ο οδηγός σταματήσει, μπορεί να γίνει στόχος κλοπής.

Ένδειξη ότι «κάτι πέφτει» από το αυτοκίνητο

Άγνωστος κάνει σήμα ότι υπάρχει πρόβλημα στο όχημα (π.χ. καπνός, διαρροή ή ανοιχτό πορτμπαγκάζ). Ο οδηγός σταματά και οι δράστες εκμεταλλεύονται τη στιγμή.

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