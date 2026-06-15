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Διευκρινίσεις για το νέο πρόγραμμα για ανακαινίσεις κατοικιών έδωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσιάζοντας στο ΕΡΤnews τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις ένταξης.

Όπως ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ. Η πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας, ενώ η φάση των αιτήσεων για ένταξη θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

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«Ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet, βλέπει το εισόδημά του όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ και του εμφανίζονται τα ακίνητα που διαθέτει, ώστε να επιλέξει ποια θέλει να εντάξει», εξήγησε.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ένα ακίνητο ανά δικαιούχο, ωστόσο στο στάδιο της επιλεξιμότητας μπορεί να δηλωθούν περισσότερα, με την τελική επιλογή να γίνεται τον Σεπτέμβριο. Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μπορεί να ενταχθεί εφόσον το εισόδημά του δεν ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται αυξημένη επιδότηση έως 95% για ευάλωτες κατηγορίες, όπως κάτοικοι ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι ή νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα προκαταβολής, καθώς όπως είπε η υπουργός «καλύπτουμε έως και 60% των δαπανών προκαταβολικά», ώστε οι δικαιούχοι να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις εργασίες χωρίς να απαιτείται σημαντική ίδια συμμετοχή από την αρχή. Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει με ξεχωριστό ποσό έως 2.500 ευρώ για μελέτες και άδειες, πέραν της βασικής επιδότησης. Στις επιλέξιμες δαπάνες, το 30%-40% πρέπει να αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το υπόλοιπο καλύπτει εργασίες ανακαίνισης.

Κλειστά ακίνητα

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση κλειστών ακινήτων. Για τον λόγο αυτό, η λήψη της επιδότησης συνοδεύεται από δεσμεύσεις. «Για πέντε χρόνια το ακίνητο θα πρέπει να είναι μισθωμένο», υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου, διευκρινίζοντας ότι δεν απαιτείται ο ίδιος ενοικιαστής, αλλά συνεχής μίσθωση. Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποδεικνύει ότι διαμένει στο ακίνητο και δεν το αξιοποιεί για άμεσο κέρδος μέσω πώλησης

Η υπουργός προειδοποίησε ότι οι έλεγχοι θα είναι αυτοματοποιημένοι μέσω της ΑΑΔΕ και σε περίπτωση παραβίασης των όρων θα ζητείται επιστροφή των χρημάτων.

«Ο ελεγκτικός μηχανισμός λειτουργεί και στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί αντίστοιχες περιπτώσεις», σημείωσε, αναφέροντας ότι ακόμη και σε μικρότερα προγράμματα δεν εκταμιεύτηκαν ποσά όταν διαπιστώθηκαν παρατυπίες

Το πρόγραμμα στοχεύει αρχικά σε 25.000 κατοικίες, με προτεραιότητα στα κλειστά ακίνητα, ώστε να αυξηθεί η διαθεσιμότητα στην αγορά και να ασκηθεί πίεση στις τιμές των ενοικίων. Σε δεύτερη φάση, θα επεκταθεί και σε κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.