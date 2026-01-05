Βαρύ πένθος και έντονη αναστάτωση επικρατούν στη Χαλκίδα μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, όταν ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας.

Οπως αναφέρει το evima.gr, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, ο άνδρας ήταν μικρής ηλικίας και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από τη γέφυρα στο χερσαίο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα, ενώ εκεί έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να προσφέρουν βοήθεια.

Ο νεαρός φέρεται να έφτασε στην Υψηλή Γέφυρα με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εντοπίστηκε πάνω στη γέφυρα, μαζί με το κινητό του τηλέφωνο. Η σορός του βρέθηκε στη βοιωτική πλευρά, κάτω από τη γέφυρα, ενώ μέχρι στιγμής τα στοιχεία ταυτότητάς του δεν έχουν γίνει γνωστά.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.