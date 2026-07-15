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Μια μητέρα και το μωρό της σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Χαλκιδική, όπου ΙΧ συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Αναλυτικότερα, τετραμελής οικογένεια ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βυτιοφόρο όχημα, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 18:20, όταν το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο πατέρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τραυματίας είναι και το ανήλικο παιδί της οικογένειας, το οποίο επίσης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο.

Για τον απεγκλωβισμό των 4 μελών της οικογένειας από τα συντρίμμια του οχήματος χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την παροχή βοήθειας στο συμβάν λίγο μετά τις 6.30 μμ. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη γυναίκα και το βρέφος, ενώ προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και των δύο τραυματιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Λόγω του τροχαίου δυστυχήματος η κυκλοφορία στην Επαρχιακή Οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου διακόπηκε στο σημείο του ατυχήματος. Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κυκλοφορία σταδιακά αποκαθίσταται.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ