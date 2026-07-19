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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλιου στην περιοχή του Κονιακού, στον Δήμο Δωρίδος στη Φωκίδα, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ένας ακόμη να τραυματιστεί σοβαρά.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις άνθρωποι εξετράπη της πορείας του.

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Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας 35χρονος άνδρας και μία 55χρονη γυναίκα, ενώ ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Άμφισσας, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να διαχειριστούν την κατάσταση.