Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο δίπλα στο νοσοκομείο της πόλης.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με κάκωση στον θώρακα.

Τραυματισμό στον αυχένα υπέστη και η οδηγός του ιδιωτικού οχήματος, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο ίδιο νοσοκομείο.

Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατά τη διάρκεια της διακομιδής κατέληξε από ανακοπή καρδιάς, με τις συνθήκες του θανάτου του να διερευνώνται.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ εξέδωσε ανακοίνωση υπογραμμίζοντας τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα των ασθενοφόρων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με κάκωση στον θώρακα και τραύματα στα πλευρά νοσηλεύεται ο ένας εκ των δύο διασωστών που τραυματίστηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά, όπου αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο, δίπλα στο νοσοκομείο το πρωί της Κυριακής (19/07).

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Advertisement

Advertisement

Στο τροχαίο ενεπλάκη και η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου, η οποία είναι νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων και αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια τη στιγμή του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία.

Όπως επιβεβαίωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας στο flashnews.gr, η οδηγός του Ι.Χ. είναι νοσηλεύτρια στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη του νοσοκομείου Χανίων. Η ίδια, εξετάζεται για πιθανή κάκωση στον αυχένα και θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Η ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων

Με αφορμή το συμβάν, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εξέδωσε ανακοίνωση, αναφερόμενο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

«Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος για τον συνάνθρωπο μας από την καρδιακή ανακοπή που υπέστη στην οικία του παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων μας, αλλά και ανακούφισή, καθώς οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια διακομιδής, καθώς και η συνάδελφος νοσηλεύτρια που επέβαινε στο Ι.Χ. όχημα, δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ευχόμαστε και στους τρεις ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά τους. Το σημερινό περιστατικό αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Κάθε επείγουσα διακομιδή απαιτεί ταχύτητα, απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία, με ελάχιστα περιθώρια λάθους, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την έκβαση ενός περιστατικού.

Οι διασώστες καλούνται καθημερινά να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και στην υποχρέωση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ασθενών, των ίδιων και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, που απαιτεί ,υψηλό επαγγελματισμό, συνεχή εγρήγορση και σωστές αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Με αφορμή το συμβάν, απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και στο μέτρο του δυνατού, να διευκολύνουν τη διέλευσή τους, συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση κάθε αποστολής. Το σημερινό ατύχημα υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που κινείται με προορισμό έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, βρίσκονται επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με αίσθημα ευθύνης, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστα περιθώρια λάθους. Η προστασία τους αποτελεί υπόθεση όλων μας» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.