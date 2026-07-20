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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 80χρονος σε χωριό της Κόνιτσας, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στον κήπο του σπιτιού του έπεσε από υπερυψωμένο σημείο και κατέληξε πάνω σε σιδερένια κάγκελα περίφραξης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στον κήπο της κατοικίας του, στο χωριό Πουρνιά, εκτελώντας αγροτικές εργασίες. Κάποια στιγμή, το ξύλινο κιγκλίδωμα στο οποίο είχε στηριχθεί υποχώρησε, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από ύψος. Η πτώση του κατέληξε στα αιχμηρά κάγκελα περίφραξης που βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο.

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Η σύζυγός του, που βρισκόταν κοντά στο σημείο, ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, σοκαρισμένη από το περιστατικό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες δυνάμεις για τον απεγκλωβισμό του άτυχου ηλικιωμένου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, προερχόμενοι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και την 5η ΕΜΑΚ.