Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, γύρω στις 17:40, στο 52ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Βέροιας, με αποτέλεσμα τον θάνατο μίας 71χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό δύο ανδρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 29χρονος ημεδαπός προσέκρουσε νωτομετωπικά σε Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε 39χρονος, το οποίο στη συνέχεια συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 74χρονος, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός η άτυχη 71χρονη.

Advertisement

Advertisement

Από τη σφοδρή σύγκρουση, όπως αναφέρει το Τhestival.gr η 71χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τραυματίστηκαν επίσης ο 39χρονος οδηγός του φορτηγού και ο 74χρονος οδηγός του τρίτου οχήματος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

