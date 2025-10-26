Σε τραγωδία εξελίχθηκε η παραδοσιακή γιορτή Κάστανου στο χωριό Έλος της Κισάμου, στα Χανιά, όταν την Κυριακή (26/10) άνδρας άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στα Χανιά. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας από τους παρευρισκόμενους έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ προς άγνωστη κατεύθυνση, προκαλώντας πανικό στο πλήθος. Την ώρα της επίθεσης, το θύμα βρισκόταν στην πίστα, όταν δέχθηκε τα πυρά.

Πάντως, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, το οποίο παρέλαβε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο, στα Χανιά. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 50χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.