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Μια εικόνα και συμπεριφορά που κάθε άλλο παρά συνάδει με δημόσιο λειτουργό και μάλιστα σε θέση ευθύνης, είχε ένας οδηγός του τραμ.

Βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνει έναν οδηγό του τραμ μέσα στο θάλαμο οδήγησης να έχει βγάλει τα παπούτσια του, να έχει τα πόδια απλωμένα και να καπνίζει, ρίχνοντας επιδεικτικά την στάχτη του τσιγάρου στο πάτωμα.

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Οταν νιώθεις ότι δεν σε αγγίζει κανείς…



Ο οδηγός τραμ μέσα στο θάλαμο οδήγησης με τα πόδια απλωμένα στην κονσόλα, να καπνίζει, να ρίχνει τη στάχτη του τσιγάρου στο πάτωμα, ενώ διακρίνεται και η επιγραφή "Μην ενοχλείτε" pic.twitter.com/eaSvgSn9x4 — Juan (@XaLaRa_Se_Lew) July 27, 2026

ΣΤΑΣΥ: Θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία

Ανακοίνωση εξέδωσε άμεσα η ΣΤΑΣΥ, στην οποία διαβεβαιώνει ότι «το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί». «Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας», σημειώνεται.

«Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», καταλήγει η ανακοίνωση.