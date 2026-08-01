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Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Μαρτίνου, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο φορτηγών υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα ανέβηκε στο διάζωμα και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

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Το δεύτερο φορτηγό ανατράπηκε στην άκρη του οδοστρώματος, αφήνοντας πίσω του έναν νεκρό οδηγό, ενώ ο συνοδηγός ανασύρθηκε ελαφρά τραυματισμένος.

@lamiareport.gr Φοβερό τροχαίο το πρωί στην εθνική οδό. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους και το ένα κάηκε ολοσχερώς. Δυστυχώς ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του . Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από drone ♬ News – Simple and versatile background music(1709669) – zomap

Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετές ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού. Στις 12:15 το μεσημέρι δόθηκε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ πλήρης αποκατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, είχαμε γύρω στις 17:30 το απόγευμα.