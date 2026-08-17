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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (17/8) στην Χαλκίδα, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο ανετράπη στην μέση του δρόμου, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και στη συνέχεια ανετράπη, λίγα μέτρα μετά τα φανάρια της Λιανής Άμμου.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι ρύθμισαν την κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς το αυτοκίνητο τούμπαρε στη μέση του οδοστρώματος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

evima.gr – Τροχαίο στην Χαλκίδα

Πηγή: evima.gr