Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες και ταξιδεύει στο Λονδίνο με υψηλή ψυχολογία για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ, μετά την εντός έδρας νίκη του επί του Λεβαδειακού με 3-2. Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρά τις δυσκολίες που συνάντησαν, κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Βοιωτών, κυρίως χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Τσικίνιο, που σημείωσε δύο γκολ (60′, 90+6′).

Το σκορ άνοιξε ο Ρέτσος με κεφαλιά στο 43′, ύστερα από κόρνερ του Μουζακίτη, ενώ ο Λεβαδειακός ισοφάρισε προσωρινά στο 79′ με τον Γκούμα. Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήρθε στο 10′, όταν οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην αντεπίθεση. Ο Τζολάκης προσπάθησε να απομακρύνει, αλλά έκανε λάθος με το κεφάλι, δίνοντας στον Κωστή την ευκαιρία για μακρινό σουτ, το οποίο όμως σταμάτησε πάνω στη γραμμή ο Μουζακίτης. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού, προειδοποιώντας στο 34′ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός βελτίωσε την κυκλοφορία της μπάλας και κατάφερε να βρει δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα με τον Τσικίνιο. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έδειξε χαρακτήρα, κρατώντας το προβάδισμα έως το τελευταίο σφύριγμα, παρά τη σκληρή προσπάθεια του Λεβαδειακού να ισοφαρίσει. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας με 13 βαθμούς, ενώ οι Βοιωτοί βρίσκονται στην 5η θέση με 7.

Σύνθεση ομάδων:

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης (65′ Γκαρθία), Στρεφέτσα (65′ Μάρτινς), Τσικίνιο (75′ Ροντινέι), Ποντένσε (75′ Καμπελά), Ελ Καμπί (90+14′ Ταρεμί)

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Άμπου Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσόκαϊ (75′ Γκούμας), Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς (75′ Μανθάτης), Παλάσιος (90+8′ Πεντρόσο), Όζμπολτ