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Ο σχεδιαστής χαρακτήρισε την παρέμβαση της οικογένειας του τραγουδιστή ως μια αναγκαία μορφή σκληρής αγάπης, η οποία αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων εξάρτησης.

Παράλληλα, ο Βασίλης Ζούλιας υπογράμμισε τη σημασία των υποστηρικτικών ομάδων για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, θεωρώντας τες ως έναν αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης.

Ο ίδιος περιέγραψε τον εκλιπόντα ως έναν βαθιά δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος αναζητούσε λανθασμένους τρόπους για να διαχειριστεί τον πόνο του και δεν αποδεχόταν τη βοήθεια.

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Ο Βασίλης Ζούλιας και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν γνωριστεί πριν από αρκετά χρόνια και, κατά περιόδους, διατηρούσαν επικοινωνία. Ο γνωστός σχεδιαστής, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, αναφέρθηκε στην απώλεια του τραγουδιστή, αλλά και στη στάση που είχε επιλέξει να κρατήσει η οικογένειά του.

Ο Βασίλης Ζούλιας υποστήριξε πως οι συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες επειδή θεωρούσαν ότι ήταν απαραίτητο να παρέμβουν. Παράλληλα, ανέφερε πως ο ίδιος είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να τον προσεγγίσει και να τον βοηθήσει, χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντησή τους.

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«Πριν από δεκαπέντε χρόνια, είχαμε ένα ραντεβού με τον Γιώργο. Είχαμε ένα ραντεβού στο οποίο δεν ήρθε. Θα μπορούσαν να ‘χαν αλλάξει τα πράγματα, πολύ, Όταν λέω πως αυτός ο θάνατος ήταν άδικος και λίγο μας έχει νευριάσει όλους κάπως, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος, ό,τι κι αν έκανε, αν ζούσε, θα είχε τη δυνατότητα, την πιθανότητα να αλλάξει ρότα κάποια στιγμή», είπε αρχικά ο Βασίλης Ζούλιας.

Ο σχεδιαστής μίλησε ακόμη για τη σημασία της υποστήριξης από ομάδες ανθρώπων που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες δυσκολίες, σημειώνοντας πως αυτή η προσέγγιση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική.

«Ο τρόπος που θεωρώ ότι “δουλεύει” σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι οι ομάδες. Οπωσδήποτε υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κάνει κάτι μόνοι τους και μπράβο τους, αλλά το περισσότερο ποσοστό θα έλεγα ότι είναι άνθρωποι που έχουν απευθυνθεί σε ομάδες με ανθρώπους που έχουν περάσει τα ίδια», πρόσθεσε ο σχεδιαστής μόδας.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε στην απόφαση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη να παρέμβει, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη στάση ως μια μορφή «σκληρής αγάπης».

«Αυτό λέγεται σκληρή αγάπη και είναι η μεγαλύτερη μορφή αγάπης που μπορείς να δώσεις σε κάποιον όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο που η οικογένεια κρίνει ότι πρέπει να επέμβει. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε σε ένα σημείο που έπρεπε να κάνει αυτό που έκανε».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε παλαιότερες πρακτικές που, όπως είπε, ακολουθούσαν οικογένειες ανθρώπων με εξάρτηση, εξηγώντας τη λογική πίσω από την ανάγκη να φτάσει κάποιος στο σημείο να αναγνωρίσει ότι χρειάζεται βοήθεια.

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«Παλαιότερα λέγανε στις οικογενειακές ομάδες για ναρκομανείς: “Κλειδώστε την πόρτα του σπιτιού”. Αλλά έκανε καλό στο παιδί, για να πιάσει τον πάτο του το παιδί επιτέλους, να βρεθεί στα πεζοδρόμια, σε σημεία που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Όταν κάποιος έχει λεφτά μπορεί να γίνει πιο δύσκολο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο χειρισμός που έχει ο άνθρωπος για να βρει αυτό που θέλει… δεν υπάρχουν ελαφριά χάπια, υπάρχουν μόνο σκληρά».

Ο Βασίλης Ζούλιας είχε τοποθετηθεί και σε προηγούμενη ανάρτησή του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας πως ο τραγουδιστής δεν δεχόταν τη βοήθεια ανθρώπων που προσπαθούσαν ειλικρινά να τον στηρίξουν. Τον είχε περιγράψει, μάλιστα, ως έναν άνθρωπο που βίωνε βαθιά δυστυχία και αναζητούσε τρόπους να διαχειριστεί τον πόνο του.

Στην πρώτη του ανάρτηση, ο Βασίλης Ζούλιας είχε αναφέρει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας «βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος που προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να απαλλαγεί από τον πόνο».

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