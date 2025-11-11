Η αυτοκινητοπομπή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «ξεγλίστρησε» από το μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, καθώς χρησιμοποίησε την βοηθητική πόρτα στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και κατευθύνθηκε προς τον οικισμό του Απαλού.

Οι αγρότες, οι οποίοι διεκδικούν την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την στήριξη της κτηνοτροφίας που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, συγκεντρώθηκαν από χθες (10/11) το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, ενόψει της επίσκεψης του Κ. Μητσοτάκη.

Στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από το eevros.gr, διακρίνεται η αυτοκινητοπομπή του Έλληνα πρωθυπουργού να απομακρύνεται από το «υπό πολιορκία» αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης (11/11), στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλούβες των ΜΑΤ. Τελικά, ο πρωθυπουργός απέφυγε το μπλόκο των αγροτών από παράπλευρο δρόμο που οδηγεί στον οικισμό του Απαλού, ώστε να συνεχίσει για την Ροδόπη, ενώ οι αγρότες πραγματοποίησαν πορεία με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της πόλης.