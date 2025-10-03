Στοιχεία, που θα τους βοηθήσουν να συλλάβουν τον δράστη, ο οποίος τα ξημερώματα τής Παρασκευής πυροβόλησε έναν 25χρονο από το Αφγανιστάν, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, στην Ομόνοια, αναζητούν μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες οι αστυνομικοί της Ασφάλειας.

Η στιγμή των πυροβολισμών έχει απαθανατιστεί από κάμερες και σε αυτό το υλικό φαίνεται οι εμπλεκόμενοι να διαπληκτίζονται, ο ένας να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές, και στη συνέχεια να απομακρύνεται με τον συνεργό του.

Το θύμα τραυματίστηκε στον ώμο και -σύμφωνα με πληροφορίες- είπε στους αστυνομικούς πως ο δράστης είναι Έλληνας και μάλιστα φέρεται να τους έδωσε πληροφορίες για την ταυτότητά του.