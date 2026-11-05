Σπάνιος αετός σώζεται χάρη σε βιονικό πόδι που δημιουργήθηκε με 3D εκτυπωτή στην Ελλάδα - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας νεαρός θηλυκός βασιλαετός απέκτησε τεχνητό πόδι μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στα Κύθηρα το 2025.

Η οργάνωση ANIMA συνεργάστηκε με διεθνείς ειδικούς και την εταιρεία Bio3Dtech για την επιτυχή υλοποίηση τριών απαιτητικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Παρά την επιτυχημένη αποκατάσταση και τη φυσικοθεραπεία, το πτηνό δεν μπορεί να επιστρέψει στη φύση καθώς αδυνατεί να κυνηγήσει με το προσθετικό μέλος.

Το σπάνιο αρπακτικό θα μεταφερθεί σε ειδική εγκατάσταση του εξωτερικού για να συμμετάσχει σε πρόγραμμα αναπαραγωγής του απειλούμενου είδους.

Η συγκεκριμένη επέμβαση αποτελεί σημαντικό επίτευγμα της επιστημονικής καινοτομίας στην προσπάθεια προστασίας της άγριας ζωής και των ευάλωτων ειδών.

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Μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή απέκτησε ένας νεαρός θηλυκός βασιλαετός (Eastern Imperial Eagle), ένα από τα απειλούμενα είδη αρπακτικών πτηνών, χάρη σε μια πρωτοποριακή επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Το τραυματισμένο πτηνό απέκτησε τεχνητό πόδι, κατασκευασμένο με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing), σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία που συνδύασε την κτηνιατρική επιστήμη με την προηγμένη τεχνολογία.

Ο αετός εντοπίστηκε τραυματισμένος στα Κύθηρα το 2025, με κάταγμα στο δεξί πόδι. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, κρίθηκε απαραίτητος ο ακρωτηριασμός του άκρου, γεγονός που περιόριζε δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσής του στη φύση.

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Το πτηνό μεταφέρθηκε στην Αθήνα και περιθάλφθηκε από την ελληνική οργάνωση περίθαλψης άγριας ζωής ANIMA. Εκεί, ο κτηνίατρος Γρηγόριος Μαρκάκης ανέλαβε μια πρωτόγνωρη για τον ίδιο πρόκληση, καθώς χρειάστηκε να συνεργαστεί και να συμβουλευτεί συναδέλφους του από το Άμπου Ντάμπι, τη Βουλγαρία και το Λονδίνο.

Όπως εξήγησε, η διάσωση του νεαρού αετού είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για θηλυκό αναπαραγωγικής ηλικίας ενός απειλούμενου είδους. Για την αντιμετώπιση του τραυματισμού χρειάστηκαν συνολικά τρεις χειρουργικές επεμβάσεις.

Σπάνιος αετός σώζεται χάρη σε βιονικό πόδι που δημιουργήθηκε με 3D εκτυπωτή στην Ελλάδα – Πηγή: Reuters Σπάνιος αετός σώζεται χάρη σε βιονικό πόδι που δημιουργήθηκε με 3D εκτυπωτή στην Ελλάδα – Πηγή: Reuters Σπάνιος αετός σώζεται χάρη σε βιονικό πόδι που δημιουργήθηκε με 3D εκτυπωτή στην Ελλάδα – Πηγή: Reuters Σπάνιος αετός σώζεται χάρη σε βιονικό πόδι που δημιουργήθηκε με 3D εκτυπωτή στην Ελλάδα – Πηγή: Reuters

Πώς κατασκευάστηκε το βιονικό πόδι με 3D printing – Η πρωτοποριακή ελληνική τεχνολογία

Η λύση δόθηκε μέσα από τη συνεργασία της ελληνικής και γερμανικής ομάδας μηχανικών και κτηνιάτρων της Bio3Dtech. Η εταιρεία σχεδίασε ένα εξατομικευμένο τεχνητό άκρο, προσαρμοσμένο στην ανατομία του αετού, το οποίο αποτελείται από εμφύτευμα τιτανίου και εξωτερική προσθετική κατασκευή.

Η τεχνολογία 3D printing επέτρεψε τη δημιουργία ενός ειδικού μέλους που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανατομικές ανάγκες του πτηνού.

Η Bio3Dtech είχε προηγουμένως κατασκευάσει προσθετικά μέλη για ζώα, όπως σκύλους, γάτες, ακόμη και έναν γάιδαρο. Ωστόσο, αυτή ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα επιχείρησε να δημιουργήσει τεχνητό πόδι για πτηνό.

Η διαδικασία αποκατάστασης παραμένει απαιτητική. Ο αετός διαθέτει πλέον το βιονικό του άκρο εδώ και τέσσερις μήνες, ενώ υποβάλλεται σε φυσικοθεραπεία για να ανακτήσει τη μυϊκή του δύναμη, την ισορροπία και την ικανότητα να περπατά με άνεση.

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Το πρόγραμμα αποκατάστασης περιλαμβάνει μεθόδους που χρησιμοποιούνται και στην ανθρώπινη φυσικοθεραπεία, όπως ηλεκτροθεραπεία, βελονισμό και ειδικές ασκήσεις.

Η φυσικοθεραπεύτρια Δανάη Θανόπουλου επισήμανε ότι η αποκατάσταση ενός άγριου ζώου είναι πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με εκείνη ενός κατοικίδιου, καθώς το πτηνό δεν μπορεί να ακολουθήσει εύκολα οδηγίες. Μάλιστα, οι λιχουδιές που συνήθως χρησιμοποιούνται για την επιβράβευση των ζώων δεν είχαν ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς ο αετός παρέμενε επιφυλακτικός και αντιδρούσε στις ασκήσεις.

Σπάνιος αετός σώζεται χάρη σε βιονικό πόδι που δημιουργήθηκε με 3D εκτυπωτή στην Ελλάδα – Πηγή: Reuters Σπάνιος αετός σώζεται χάρη σε βιονικό πόδι που δημιουργήθηκε με 3D εκτυπωτή στην Ελλάδα – Πηγή: Reuters Σπάνιος αετός σώζεται χάρη σε βιονικό πόδι που δημιουργήθηκε με 3D εκτυπωτή στην Ελλάδα – Πηγή: Reuters Σπάνιος αετός σώζεται χάρη σε βιονικό πόδι που δημιουργήθηκε με 3D εκτυπωτή στην Ελλάδα – Πηγή: Reuters

Γιατί ο αετός δεν μπορεί να επιστρέψει στη φύση – Το σχέδιο για τη διάσωση του είδους

Παρά την επιτυχία της επέμβασης, ο νεαρός βασιλαετός δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. Αν και μπορεί να πετάξει, τα νύχια του προσθετικού άκρου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το κυνήγι, μια απολύτως απαραίτητη λειτουργία για την επιβίωση των αρπακτικών πτηνών.

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Επιπλέον, σε περίπτωση που η προσθετική κατασκευή υποστεί ζημιά στη φύση, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης συντήρησης ή επισκευής της.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία και η αποκατάστασή του, ο αετός θα παραμείνει στις εγκαταστάσεις της ANIMA στην Αθήνα. Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να μεταφερθεί σε ειδική εγκατάσταση στο εξωτερικό, όπου θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα αναπαραγωγής, συμβάλλοντας στη διατήρηση του είδους.

Ο ανατολικός βασιλαετός συναντάται σε περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο παγκόσμιος πληθυσμός του αριθμεί μόλις μερικές χιλιάδες αναπαραγωγικά ζευγάρια, ενώ η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) τον κατατάσσει στα ευάλωτα είδη.

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Οι βασικότερες απειλές για την επιβίωσή του προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως οι συγκρούσεις με ηλεκτροφόρα καλώδια, οι δηλητηριάσεις, η παράνομη θήρευση και τα τροχαία ατυχήματα.

Η πρωτοποριακή επέμβαση στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα αξιοποίησης της τεχνολογίας 3D printing για την περίθαλψη άγριων ζώων, αποδεικνύοντας ότι η επιστημονική καινοτομία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία απειλούμενων ειδών.

(Πηγή: Reuters)

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