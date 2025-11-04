Νέες εξελίξεις στην βεντέτα στα Βορίζια έρχονται μετά την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης των τριών αδελφών, που φέρονται να εμπλέκονται στην αιματηρή συμπλοκή και τους οποίους αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές εδώ και κάποια 24ωρα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως συνεχίζεται η προσπάθεια των Αρχών προκειμένου να πειστούν να παραδοθούν και για το λόγο αυτό οι μεγαλύτεροι σε ηλικία της οικογένειας σύμφωνα με το ertnews.gr μεσολαβούν για να προχωρήσουν στην παράδοσή τους πριν την Πέμπτη.

Σημειώνεται ότι, για την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη και η απολογία άλλων δύο εμπλεκόμενων στη συμπλοκή. Πρόκειται για τον 25χρονο αδελφό των τριών που αναζητούνται και τον 30χρονο ξάδερφό τους και οι οποίοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι στο ΠΑΓΝΗ.

Μαρτυρίες αναφέρουν, πάντως, ότι τα τρία αδέλφια έφυγαν οπλισμένα από το χωριό και για το λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το cretalive.gr τα θύματα, οι τραυματίες αλλά και όλοι όσοι ήταν παρόντες στο σκηνικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια, έχουν εξεταστεί για υπολείμματα πυρίτιδας στα χέρια και στα ρούχα τους προκειμένου να εξακριβωθεί εργαστηριακά ποιοι τελικά ήταν εκείνοι που έκαναν χρήση όπλων, ενώ έχουν ληφθεί και δείγματα DNA.

Το κεφάλαιο «όπλα» είναι μεγάλο ζητούμενο και όσο δεν τα έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, τόσο κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Ενδεικτικό είναι πως περίπου 100 κάλυκες μάζεψαν οι αστυνομικοί από το σημείο που έπεσαν οι δύο νεκροί και οι τέσσερις τραυματίες. Όμως όταν έφτασαν δεν βρήκαν κανένα όπλο στο σημείο και εκτιμούν ότι τα εξαφάνισαν όσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Σημειώνεται πως ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί το άτομο που σκότωσε τον 39χρονο αλλά ούτε εκείνο που άνοιξε πυρ δύο φορές προς την πλευρά της 56χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από τα πυρά ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται για πρόσωπο εκτός της δικογραφίας των 6 ταυτοποιημένων ως εμπλεκομένων.