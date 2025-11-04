Σε βαρύ κλίμα οδύνης τελείται στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από το βράδυ της Δευτέρας. Ενδεικτικό των μέτρων ασφαλείας είναι και το ότι στο σημείο τοποθετήθηκε μέχρι και ανιχνευτής μετάλλων στην είσοδο της εκκλησίας.

Από νωρίς το πρωί, περιπολικά και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του ναού και στους γύρω δρόμους, ενώ έχει κλείσει η οδός που οδηγεί στην εκκλησία για λόγους ασφαλείας. Επίσης, σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο και το εσωτερικό της εκκλησίας, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε απρόοπτο.

Οι συγγενείς της 56 Χρόνης βρίσκονται στο χωριό από το βράδυ της Δευτέρας ενώ όπως είπαν κάτοικοι του Αλικιανού, ήταν πολύ άδικος ο χαμός της 56 Χρόνης. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού εκεί που πριν από δύο χρόνια ετάφη και ο σύζυγός της 56χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Χανίων. Η σορός της μεταφέρθηκε στην εκκλησία στις 12.00 το μεσημέρι για να την αποχαιρετήσουν οι φίλοι και οι συγγενείς της ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 2 το μεσημέρι.

Αστυνομικοί έχουν οργώσει το χωριό Αλικιανός για να αποκλείσουν κάθε πιθανότητα σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

