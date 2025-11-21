Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος για την πυροδότηση της βόμβας στο σπίτι ενός εκ των προφυλακισμένων αδερφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε την Πέμπτη (20/11) προκειμένου να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του νεαρού μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισης του.

Η απόφαση του Συμβουλίου ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευήςε και μεταξύ των όρων που επιβλήθηκαν είναι και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

Μετά την απολογία του 23χρονου την περασμένη Δευτέρα, ο εισαγγελέας που τάχθηκε υπέρ της μη προφυλάκισης του νεαρού, είχε εισηγηθεί εξαιρετικά αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Ειδικότερα είχε προτείνει την καταβολή εγγυοδοσίας ποσού, ύψους 100.000 ευρώ, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας τρεις φορές το μήνα, απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φαιστού και απαγόρευση εξόδου από την χώρα.

«Δεν έχει καμία σχέση» λέει η δικηγόρος του

Σε δήλωσή της η συνήγορος του 23χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη ανέφερε ότι «η διαφωνία μεταξύ των Αρχών λύθηκε υπέρ της θέσης του Εισαγγελέα, υπέρ της μη επιβολής της κράτησης». Η ίδια έκανε λόγο για ένα, περισσότερο νομικό, ζήτημα που λύθηκε δικαίως, κατά την εκτίμησή της.

«Το φωνάζουμε στεντορείως, ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία σχέση – αυτό το γνωρίζουν όλοι, νομίζω ότι κανείς δε θα βρισκόταν να πει κάτι διαφορετικό. Τα δεδομένα με τα οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη εναντίον του, δεν ήταν αυτά που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν την κατηγορία αυτή καθεαυτή» – πρόσθεσε η κ.Μπέρκη και κατέληξε αναφέροντας: «τα γεγονότα που του επιρρίπτουν δε συνδέονται αιτιωδώς με τη διενέργεια και με τη διάπραξη των κακουργηματικών πράξεων όσο και των πλημμεληματικών, που τον βαρύνουν».

(με πληροφορίες από Dikastiko, Cretalive)