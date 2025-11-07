Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως, αναφορικά με τους 4 εκ των 7 συλληφθέντων για το μακελειό. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Live News, νομικές πήγες αναφέρουν ότι ο τέταρτος αδερφός της οικογένειας Φραγκιαδάκη, παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε κατά των Καργάκηδων την ώρα του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια.

Ενώ τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια που παραδόθηκαν στις αρχές την περασμένη Τρίτη, αρνούνται ότι ενεπλάκησαν ενεργά στο μακελειό και ότι πυροβόλησαν, ο τέταρτος αδερφός τους που είναι και τραυματίας, ανέφερε ότι δέχτηκε πυρά από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη – τον άνθρωπο που έπεσε νεκρός.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο ίδιος πυροβόλησε πέφτοντας προς τα κάτω. Έτσι, οι αρχές εξετάζουν το αν αυτό το όπλο είναι το ένα εκ των δύο όπλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά του 39χρονου ή αν πρόκειται για τρίτο όπλο που δεν έχει βρεθεί. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το όπλο μάλλον του έπεσε στο έδαφος όταν αυτός δέχτηκε σφαίρα ή κάποιος το πήρε από το σημείο, μαζί με τα υπόλοιπα που ψάχνει ακόμη η ΕΛΑΣ.

«Μέχρι στιγμής είχαμε την εικόνα ότι τα τρία αδέρφια που έφυγαν μετά σε κάποια ορεινή περιοχή, είχαν πει ότι εμείς δεν είχαμε όπλα, δεν ρίξαμε. Απέμενε τι θα έλεγαν οι δύο τραυματίες. Ο ένας, ο ξάδερφος, που είναι άλλης οικογένειας, είπε ότι ούτε εγώ πυροβόλησα, δεν είχα όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τέταρτος αδερφός ανέφερε ότι εγώ δέχθηκα πυρά από το αυτοκίνητο που ήταν ο Φανούρης, λέει όμως ότι εγώ πυροβόλησα πέφτοντας προς τα κάτω. Δέχεται δηλαδή ότι το ένα όπλο, από τα δύο που φαίνεται να υπήρχαν σύμφωνα με τις βαλλιστικές έρευνες, πιθανόν το κρατούσε αυτός. Τον ρώτησαν τι απέγινε αυτό το όπλο και λέει ότι εγώ τραυματίας το άφησα επί τόπου γιατί έπεσα κάτω και δεν ξέρω ποιος το έχει πάρει», ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Έτσι, οι αρχές έχουν πλέον τέσσερις «υποψήφιους» από την πλευρά των Φραγκιαδάκηδων που φέρονται να χρησιμοποίησαν ακόμη ένα όπλο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Αυτοί είναι τα τρία αδέρφια και ο ξάδερφος, που έχουν ήδη συλληφθεί.

Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά των εμπλεκομένων

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, με την ΕΛΑΣ να βάζει στο «μικροσκόπιο» τα κινητά τηλέφωνα, αλλά και τα δρομολόγια των αυτοκινήτων των εμπλεκόμενων, προσπαθώντας να ρίξει «φως» σε όλα τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης που έχει συνταράξει την Κρήτη.

Πλέον, οι έρευνες περνούν στη δεύτερη φάση τους, με στόχο τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, στο οποίο συμμετείχαν οκτώ άνδρες, ηλικίας από 19 έως 48 ετών, και συγκεκριμένα, όπως έχει διαπιστωθεί, πέντε άτομα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και τρία από τους Καργάκηδες.

Με τις άρσεις των τηλεφωνικών απορρήτων, τις επισυνδέσεις, αλλά και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που ασχολούνται με την υπόθεση προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τις συνομιλίες, αλλά και τα σημεία που βρέθηκαν οι εμπλεκόμενοι μετά το μακελειό.

Την ίδια ώρα, ψάχνουν και ποια αυτοκίνητα έφυγαν από το χωριό μετά την εμπλοκή, με στόχο να οδηγηθούν στις κρυψώνες των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό γίνεται επειδή οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι υπήρξαν συνομιλίες για το σχεδιασμό της εξαφάνισης των όπλων, αλλά και ότι αυτοί που ανέλαβαν τη μεταφορά τους είχαν πάνω τους τηλεφωνικές συσκευές, που θα προδώσουν τις κινήσεις τους.

Η κατάθεση για τη βόμβα

Άλλο ζητούμενο στην υπόθεση αφορά τη βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευαστής ή και συμμετέχων να είναι μέλος άλλης οικογένειας από γειτονικό χωριό.

Για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού φέρεται να υπήρξε σχετική συνεννόηση μέσα σε φυλακές, ίσως στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου φέρεται να κρατούνται κάποια μέλη της τρίτης οικογένειας μαζί με συγγενείς των Καργάκηδων.

Δικαστικοί και αστυνομικοί την ίδια ώρα, στέκονται σε μια κατάθεση της συζύγου του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, που φέρεται να πυροβολούσε με καλάσνικοφ. Η γυναίκα ανέφερε στην κατάθεση ότι όταν έσκασε ο μηχανισμός είδε τον 43χρονο να καταφτάνει σπίτι. Αυτό το στοιχείο ίσως παίζει ρόλο για τα επόμενα βήματα των αρχών, που προσπαθούν αν βρουν τον υπαίτιο της έκρηξης στο σπίτι του 27χρονου.

Παράλληλα, οι γυναίκες από την πλευρά των Φραγκιαδάκηδων, φέρεται να είναι εκείνες που κατονόμασαν τον 43χεονο και τον 48χρονο που φαίνονται να πυροβολούν από την ταράτσα στα Βορίζια.

«Έφτασε σπινιάροντας ο Φανούρης και πυροβολούσε εν κινήσει. Ταυτόχρονα μας πυροβολούσαν κι άλλοι από ψηλά, από την ταράτσα. Τους είδαμε, ήταν από την άλλη οικογένεια, και τους αναγνωρίσαμε. Ο ένας ήταν ο 43χρονος και ο άλλος ο 48χρονος. Έπεσε κάτω η Ευαγγελία νεκρή και χτυπήθηκαν στα πόδια οι δικοί μας», περιέγραψε μία εκ των γυναικών.

